WTA Adelaide II 2022 | sarà una finale a stelle e strisce | si affronteranno Riske e Keys

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Si sono da poco concluse le semifinali del WTA 250 di. A giocarsi il titolo sul cemento australiano saranno la statunitense Alisone la connazionale Madison. Il primo match di giornata non si gioca a causa di un problema addominale accusato da Tamara Zidansek. La statunitense Alison(n.57 WTA) ringrazia e conquista senza fatica la nonain carriera (tre i titoli vinti finora). L’altra semiinvece è ricca di emozioni. Nel derby tutto statunitense tra Madison(n.87 del ranking) e Cori Gauff (n.19 al mondo), è la prima a trovare il successo. Dopo un primo set in cui Gauff ha giocato decisamente meglio,ha alzato il suo livello di tennis e si è aggiudicata i due parziali successivi, chiudendo con il ...

sportface2016 : #Wta #Adelaide 2 2022: saranno #Keys e #Riske a contendersi il titolo - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: L’ultima volta che tre statunitensi ???? sono sopravanzate in semifinale in uno stesso torneo risale al WTA di Lexington 202… - FreakySoul8 : RT @Ladal17: L'anno scorso il 2021 di Bronzetti era iniziato con due W15 a Sharm El Sheikh (1 vinto). Il 2022 è partito con la qualificazi… - Ladal17 : L'anno scorso il 2021 di Bronzetti era iniziato con due W15 a Sharm El Sheikh (1 vinto). Il 2022 è partito con la… - livetennisit : WTA 500 Sydney e WTA 250 di Adelaide: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Adelaide

