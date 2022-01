Vecchie Glorie: parliamo di Francesco Toldo (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo avervi raccontato le storie di tre difensori definiti “Vecchie Glorie”, tra i quali anche Roberto Vitiello, ieri siamo tornati con la rubrica dedicata ai protagonisti del nostro calcio. Il 2022, dunque, si è aperto con il racconto della storia di un grande portiere del passato: quello di Antonio Chimenti. Oggi, invece, vi narreremo le imprese di un altro estremo difensore, che ha vissuto con la maglia della nostra Nazionale alcune delle proprie esperienze migliori. Come anticipato nel titolo, stiamo parlando di Francesco Toldo. Da Padova fino al tetto d’Europa con l’Inter, la storia del classe ’71 è davvero bellissima. Forse, per la prima volta, parliamo di un calciatore che ha infiammato gli animi dei tifosi più con la maglia azzurra che con quella dei club. Con l’Italia, infatti, ha vissuto ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo avervi raccontato le storie di tre difensori definiti “”, tra i quali anche Roberto Vitiello, ieri siamo tornati con la rubrica dedicata ai protagonisti del nostro calcio. Il 2022, dunque, si è aperto con il racconto della storia di un grande portiere del passato: quello di Antonio Chimenti. Oggi, invece, vi narreremo le imprese di un altro estremo difensore, che ha vissuto con la maglia della nostra Nazionale alcune delle proprie esperienze migliori. Come anticipato nel titolo, stiamo parlando di. Da Padova fino al tetto d’Europa con l’Inter, la storia del classe ’71 è davvero bellissima. Forse, per la prima volta,di un calciatore che ha infiammato gli animi dei tifosi più con la maglia azzurra che con quella dei club. Con l’Italia, infatti, ha vissuto ...

Advertising

paolo77jpm : RT @repubblica: Sanremo 2022, le 25 canzoni in gara al Festival ascoltate e raccontate da Gino Castaldo: tanto amore, zero Covid e vecchie… - luca_ok : RT @repubblica: Sanremo 2022, le 25 canzoni in gara al Festival ascoltate e raccontate da Gino Castaldo: tanto amore, zero Covid e vecchie… - FaganKara : RT @repubblica: Sanremo 2022, le 25 canzoni in gara al Festival ascoltate e raccontate da Gino Castaldo: tanto amore, zero Covid e vecchie… - repubblica : Sanremo 2022, le 25 canzoni in gara al Festival ascoltate e raccontate da Gino Castaldo: tanto amore, zero Covid e… - brokenmeIody : quando un giornalista è boomer lo capisci subito uno che dà 4/5 a tutti i cantanti under 30 e 8 a tutte le vecchie… -