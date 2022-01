SKY – Napoli, Olivera primo obiettivo: La proposta di Giuntoli al Getafe (Di venerdì 14 gennaio 2022) Matias Olivera primo obiettivo del Napoli sul mercato. Cristiano Giuntoli ha recapitato una proposta al Getafe. Matias Olivera è il primo nome per il mercato del Napoli. Il Ds Giuntoli e De Laurentiis lavorano per portare il terzino alla corte di Spalletti. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ai microfoni di SKY Sport ha fatto il punto sulla trattativa Olivera-Napoli: “Dopo aver preso Tuanzebe dal Manchester United, a sinistra resta Matias Olivera il primo obiettivo del Napoli, ma al momento non c’è alcun accordo con la sua società di appartenenza, il Getafe, sulla ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 gennaio 2022) Matiasdelsul mercato. Cristianoha recapitato unaal. Matiasè ilnome per il mercato del. Il Dse De Laurentiis lavorano per portare il terzino alla corte di Spalletti. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ai microfoni di SKY Sport ha fatto il punto sulla trattativa: “Dopo aver preso Tuanzebe dal Manchester United, a sinistra resta Matiasildel, ma al momento non c’è alcun accordo con la sua società di appartenenza, il, sulla ...

Advertising

SkyTG24 : #Napoli, sfonda porta e tenta di occupare casa donna morta 24 ore prima - SkyTG24 : Covid #Napoli, Ordine Medici: 'Situazione critica, rischio codice nero' - napolipiucom : SKY - Napoli, Olivera primo obiettivo: La proposta di Giuntoli al Getafe #napoli #OLIVERA #ForzaNapoliSempre… - napolista : Roberto #Insigne: «Lorenzo via da Napoli? Non è stata colpa sua» A Sky Sport: «Toronto è lontanissima e lì fa fred… - sscalcionapoli1 : Sky – Olivera, non c’è accordo tra Napoli e Getafe: il nodo è la formula -