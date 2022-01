Sebastiani | Picco la prossima settimana Ma gli ospedali soffriranno ancora

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Ildel numero totale di positivi lo raggiungeremosecondo i miei calcoli, ma alcune regioni già ci sono arrivate e si trovano in un’iniziale fase di discesa, ossia l’Umbria e la Toscana. Si avvicinano la Lombardia e l’Abruzzo. Ma la decrescita è finora minima”. Il matematico Giovanni, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), analizza con Huffpost l’andamento della curva Covid, che dopo l’impennata dell’ultimo periodo sembrerebbe avviarsi nuovamente verso il basso. Professore, come procedono i numeri? Andiamo verso una flessione? A livello nazionale abbiamo raggiunto ildella percentuale dei positivi ai test molecolari il 6 gennaio. Una localizzazione più precisa avverrà con i dati dei prossimi ...

Anche secondo il matematico Giovanni, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), 'fra 5 - 10 giorni si prevede ildell'...In base alle analisi del matematico Giovanni, dell'Istituto per le applicazioni del ... Quasi aldell'incidenza dei positivi totali l'Umbria, mentre ci si avvicinano Campania, Lombardia ...