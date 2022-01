Scala dei Turchi, Striscia la Notizia: l’imbrattatore poteva essere fermato tre anni fa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel nuovo appuntamento di Striscia la Notizia, il Tg Satirico ideato da Antonio Ricci, si parla della Scala dei Turchi. A quanto pare, l’imbrattatore Domenico Quaranta poteva esser fermato già nel 2019. Ecco le anticipazioni sul servizio della serata. Scala dei Turchi, le anticipazioni di Striscia la Notizia Domenico Quaranta, uno dei presunti responsabili dell’azione vandalica alla Scala dei Turchi; la famosa scogliera di marna bianca a Realmonte (Agrigento) la cui immagine ricoperta di vernice rossa ha fatto in questi giorni il giro del mondo, poteva essere fermato almeno tre anni fa. Questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel nuovo appuntamento dila, il Tg Satirico ideato da Antonio Ricci, si parla delladei. A quanto pare,Domenico Quarantaessergià nel 2019. Ecco le anticipazioni sul servizio della serata.dei, le anticipazioni dilaDomenico Quaranta, uno dei presunti responsabili dell’azione vandalica alladei; la famosa scogliera di marna bianca a Realmonte (Agrigento) la cui immagine ricoperta di vernice rossa ha fatto in questi giorni il giro del mondo,almeno trefa. Questa ...

Advertising

matteosalvinimi : Islam moderato, come no… Complimenti agli inquirenti per aver identificato gli autori di un gesto tanto scellerato.… - CottarelliCPI : Ieri la Scala dei Turchi nell'Agrigentino è stata imbrattata da alcuni vandali. Oggi volontari affiancano i dipende… - ignaziocorrao : Tra le cose che non riesco proprio a spiegarmi è di quale disturbo mentale possa soffrire un soggetto che decide di… - mareamico : Scala dei Turchi, individuati i responsabili sono due pregiudicati - TGR Sicilia - gimmiiiiiiii : RT @GiorgiaMeloni: Tra i vandali della Scala dei Turchi un uomo di Favara convertito all’Islam. Già condannato per tentata strage a Milano,… -