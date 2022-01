Advertising

Mediagol : Salernitana, Colantuono: “Daremo continuità alla vittoria di Verona. Finora... - salernocitta : Salernitana – Lazio, Colantuono: veniamo da una bella vittoria, oggi il presidente ha trasmesso grande entusiamo al… - infoitsport : Salernitana-Lazio, i convocati di Colantuono: ben 10 assenti, out sia Simy che Ribery - infoitsport : Colantuono: “Il Presidente ci ha trasmesso grande entusiasmo” – US Salernitana 1919 | Sito ufficiale della US Saler… - infoitsport : Salernitana, Colantuono: 'Nonostante l’emergenza la squadra è determinata a fare bene' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Colantuono

Commenta per primo Stefano, allenatore della, parla prima della partita con la Lazio del cambio di proprietà: 'Nonostante l'emergenza la squadra è molto determinata nel voler fare un'altra grande ...A Salerno mister Sarri pronto a dare una chance a Lazzari sulla destra ROMA - Contro unaalle "prese con una situazione problematica", come dice, la Lazio di Maurizio Sarri dovrà fare i conti con una difesa in emergenza. Oltre ad Acerbi infortunato, alla lista degli ...La Salernitana ospita la Lazio nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Piove sul bagnato. Non bastavano i 39 gol subiti dalla Lazio e l’assenza del leader Acerbi almeno sino al prossimo 6 febbraio. Non bastavano il rinnovo di Luiz Felipe ancora in bilico e ...