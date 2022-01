Roma | occupa abusivamente un terreno | nei guai 79enne

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Carcasse di veicoli, bombole del gas, pneumatici e molto altro: questo quanto ritrovato su undi proprietà del comune di, matoda un uomo di 79 anni di. L’anziano è stato denunciato a piede libero per il reato di gestione illecita di rifiuti, invasione di terreni ed edifici oltre che deturpamento e imbrattamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale nonché i carabinieri della StazioneTor Bella Monaca. Ciò è avvenuto al termine di un servizio dedicato alla tutela ambientale.zione abusiva di: il fatto E’ stato accertato che ilavessetoun’area di 300 metri quadri che appartiene al comune di ...

Carcasse di veicoli, bombole del gas, pneumatici e molto altro: questo quanto ritrovato su un terreno di proprietà del comune di Roma, ma occupato abusivamente da un uomo di 79 anni di Roma. L'anziano ...