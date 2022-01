Renee Paquette | “Non riesco a credere che Rhea Ripley si sia persa nella mischia”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Rene(aliasYoung ai tempi della WWE) è stata per anni un volto familiare, quandofederazione di Stamford ha ricoperto prima il ruolo di intervistatrice e poi quello di commentatrice di Raw. Durante un episodio di Busted Open Radio, la moglie di Jon Moxley ha voluto dare il suo parere su, dichiarandosi sconcertata dalle scelte di booking che la compagnia sta avendo nei suoi confronti. Le parole diNon è un mistero che la gestione dellanel corso dell’ultimo anno sia un grandissimo mistero: la wrestler britannica aveva iniziato il 2021 vincendo il titolo femminile di Raw a WrestleMania, ma ha concluso l’anno incastrata in un tag-team con Nikki A.S.H. Nel corso dell’ultimo episodio dello show rosso abbiamo ...

