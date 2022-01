Quirinale | Castellone | ' M5S compatto | lo dimostra assemblea ieri' **

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “i grandi elettori del M5S con il presidente Conte si sono riuniti in un'proficua, costruttiva e improntata alla dialettica e al confronto. Abbiamo discusso di quali sono i progetti del Movimento per rispondere alle esigenze dei cittadini in questo momento storico. Abbiamo definito il metodo con cui il Presidente, con i capigruppo e la cabina di regia, rappresenterà le istanze del gruppo nel percorso di individuazione del prossimo Presidente della Repubblica. Abbiamo manifestato ancora una volta l'esigenza di tutelare la centralità del Parlamento che in questa fase di emergenza è stato mortificato nelle sue prerogative costituzionali e chiesto che in queste elezioni tutte le forze politiche sappiamo dare il meglio di se, mettendo da parte candidati di bandiera e lavorando solo per il bene comune”. Lo afferma ...

...richiesta che i capigruppo partecipino agli incontri con le altre forze politiche per il. ... La capogruppo al Senato Mariolinadice: "Nel nostro gruppo il dibattito è acceso ma ...Le reazioni dell'assemblea - La capogruppo in Senato Mariolinaha esordito chiedendo '... hanno espresso il loro sostegno per un mandato al leader grillino nelle trattative sulIl leader su Berlusconi: "Non è ricevibile". Ma si barcamena tra Salvini e i democratici Giuseppe Conte un nome per il Quirinale lo fa, anche se solo per mettere un veto su Silvio Berlusconi. Davanti ...Roma, 13 gen. (askanews) - E' l'appello alla compattezza il primo segnale che Giuseppe Conte ha lanciato in assemblea ai deputati e senatori del Movimento 5 stelle che si preparano a partecipare all'e ...