Positivo al Covid, l'antibiotico serve o si può evitare? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ecco perché le scorte di Zitromax sono esaurite sia in farmacia che in ospedale In questi giorni nelle farmacie e negli ospedali manca l'antibiotico che si sta prescrivendo per le cure dei positivi al Covid con sintomi. A mancare è lo Zitromax, un antibiotico ad ampio spettro, in grado di offrire una copertura per diverse infezioni batteriche. La mancanza del farmaco, evidentemente, dipende da un eccesso di prescrizioni mediche. #Covid19 – La situazione in Italia al 13 gennaio: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/5YNWaQMeOt — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) January 13, 2022 Si ipotizza che i medici lo prescrivano per evitare l'insorgere di altre complicanze in concomitanza con l'infezione da Covid, ma non si tratta di un medicinale per curare il Covid. A spiegarlo ...

