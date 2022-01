Plastiche monouso | divieto direttiva europea in vigore da venerdì 14 gennaio

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sarà vietato vendere posate, piatti, cannucce ed altri prodotti in plastica non degradabile e non biocompostabile, pena multe salate per i contravventori L'articolo proviene da Firenze Post.

...in vigore in Italia le nuove norme sulla plastica, che recepiscono la Direttiva Europea Sup. In una nota inviata ai media da Assorimap, l'associazione dei riciclatori delle materie, ...Stop alla plasticain Italia da venerdì 14 gennaio. Il divieto riguarderà oggetti non compostabili e non ... cannucce e altri prodotti anche "oxo - degradabili" (ovvero le materie...Sarà vietato vendere posate, piatti, cannucce ed altri prodotti in plastica non degradabile e non biocompostabile, pena multe salate per i contravventori plastiche-monouso-divieto- ...Un alessandrino su quattro già da tempo evita di acquistare piatti, bicchieri o posate in plastica. Il dato è emerso da una indagine Coldiretti per l'entrata in vigore della legge che vieta l'uso dell ...