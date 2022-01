Napoli, verso il Bologna: torna Zielinski, rebus Ospina (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’emergenza c’è ancora, ma l’infermeria inizia piano piano a svuotarsi, così Luciano Spalletti può sorridere in vista del match contro il Bologna di lunedì sera. Il Napoli torna in campionato per... Leggi su today (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’emergenza c’è ancora, ma l’infermeria inizia piano piano a svuotarsi, così Luciano Spalletti può sorridere in vista del match contro ildi lunedì sera. Ilin campionato per...

Advertising

Giallow82 : @tunneldisco Secondo me la.scena sarebbe, amichevole Napoli Toronto, segna Insigne che esultando e guardando verso… - GokuForzaNapoli : RT @erosazzurro: #Meret non sapevo che per battere Bologna e pisciaiuoli non era sufficiente avere Alex in porta, io credo che si stia esag… - cn1926it : #Osimhen svolge l’intero allenamento in gruppo: va verso la convocazione per #BolognaNapoli - erosazzurro : #Meret non sapevo che per battere Bologna e pisciaiuoli non era sufficiente avere Alex in porta, io credo che si st… - 100x100Napoli : Lunedì c'è #BolognaNapoli -