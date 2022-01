Napoli | spunta il nome di Julian Alvarez per il dopo Insigne

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilsta già pensando a come sostituire Lorenzola sua partenza per il Canada. Attualmente uno dei nomiti fuori è quello di, attaccante argentino classe 2000. Ilc’è: obiettivoIn queste ore, il club azzurro ha confermato il suo gradimento e interesse per il giovane attaccante argentino. L'articolo

Advertising

tancredipalmeri : Spunta per Novak Djokovic un permesso della ASL di Napoli Sud - NotizieGeneral1 : RT @Mistermercatoi1: #Coppaitalia ??: che partita al #Maradona, la @acffiorentina la spunta ai supplementari ai danni del @sscnapoli, match… - edoardo_protani : RT @Mistermercatoi1: #Coppaitalia ??: che partita al #Maradona, la @acffiorentina la spunta ai supplementari ai danni del @sscnapoli, match… - Mistermercatoi1 : #Coppaitalia ??: che partita al #Maradona, la @acffiorentina la spunta ai supplementari ai danni del @sscnapoli, mat… - infoitsport : Napoli, Osimhen non si sente a proprio agio: spunta il retroscena con Spalletti -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli spunta

È il gol che spacca la partita: ilarranca, la Fiorentina gestisce. E quando tutto sembra perdutoPetagna e regala i supplementari. Agonia prolungata: 30' per crollare. Spalletti ...Commenta per primo Finalmente ieri Luciano Spalletti ha potuto ritrovare Victor Osimhen . Illo aspetta, il rientro in campo del nigeriano si avvicina sempre più però chiaramente c'è bisogno di trovare la miglior condizione. Ieri Spalletti, al termine dell'allenamento, ha parlato con ...Il gran successo della Fiorentina a Napoli offre più di uno spunto di riflessione, in positivo ovviamente. Uno tra i quali, il primo bersaglio colpito dal pistolero Krzysztof Piatek con ...In una delle zone più belle e panoramiche di Napoli è nata la Via dell'Amore con un simpatico cartello che invita a baciarsi.