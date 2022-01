Me Contro Te, Antonella Carone è Perfidia: “La mia cattiva fallibile ci salverà” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Chiedere chi sia Antonella Carone non è impresa da poco. È un groviglio di emozioni che esplode in una risata cristallina ma è anche anima, passione, introspezione. Tutte qualità che abbiamo ritrovato nella grande interpretazione di Perfidia, portata sul grande schermo in Persi nel tempo dei Me Contro Te. È un personaggio che si tiene stretto stretto al petto e, quando ce ne ha parlato, ci è proprio sembrato di trovarcela di fronte. Una cattiva sui generis che ha costruito pezzo dopo pezzo e che ha inserito in un racconto che ha conquistato i più piccoli. E che sì, è destinato a una nuova evoluzione. Il suo racconto è un viaggio incredibile tra sentimento e mestiere, di quell’arte che si porta dentro e che l’ha portata fino a qui. Iniziamo con la domanda più difficile: Chi è Antonella ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) Chiedere chi sianon è impresa da poco. È un groviglio di emozioni che esplode in una risata cristallina ma è anche anima, passione, introspezione. Tutte qualità che abbiamo ritrovato nella grande interpretazione di, portata sul grande schermo in Persi nel tempo dei MeTe. È un personaggio che si tiene stretto stretto al petto e, quando ce ne ha parlato, ci è proprio sembrato di trovarcela di fronte. Unasui generis che ha costruito pezzo dopo pezzo e che ha inserito in un racconto che ha conquistato i più piccoli. E che sì, è destinato a una nuova evoluzione. Il suo racconto è un viaggio incredibile tra sentimento e mestiere, di quell’arte che si porta dentro e che l’ha portata fino a qui. Iniziamo con la domanda più difficile: Chi è...

Advertising

marcodimaio : Lettera di minacce con proiettile all'immunologa Antonella Viola contro le sue posizioni a favore del vaccino per i… - CinemaMorbegno : CINEMA 3: Sabato 15 ore 17.00 e Domenica 16/01 ore 16.00 'ME CONTRO TE - PERSI NEL TEMPO' Cast: Luigi Calagna, Sofi… - mu_antonella : RT @SMaurizi: in #Iran è imminente l'esecuzione di un giovane ragazzo, #HosseinShahbazi, in #Iran,i 4 inviati speciali ONU, incluso quello… - mu_antonella : RT @tripps42: Il fatto che si stia sparlando dell'etnia dei ragazzi e non della violenza sessuale in sé, della vittima, di come deve sentir… - nuova_venezia : Il virus muta rapidamente, già oggi servirebbero dei vaccini aggiornati per generare una risposta immunitaria altam… -