ll governo di Emmanuel Macron impone un limite agli aumenti della bolletta di luce e gas Crolla in borsa l' ”Enel francese”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il colosso elettricoÉlectricité de France (una sorta diina – 16% dopo che il governi ha chiesto alla società di praticare sconti sul prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica per tutelare il potere d’acquisto dei cittadini francesi. Come in tutta Europa aziende e famiglie francesi sono alle prese con i forti rincari delle bollette die gas. Edf si trova anche ad affrontare una serie di problemi sulle centrali nucleari che gestisce e da cui la Francia ricava circa il 70% dell’energia che consuma. La società ha stimato in 50 miliardi di euro il costo di ammodernamento e manutenzione straordinaria dei reattori. La misura di contenimento dei prezzi è stata annunciata dal ministro delle finanze Bruno Le Maire in un’intervista a Le Parisien ...

... il presidente franceseMacron non sembra dare centralità all'area nel programma di ... Tre anni dopo, nel 2019, ilfrancese ha elaborato una 'Strategia nazionale per i Balcani ...Ilfrancese si vantava ancora a fine dicembre, per bocca del ministro francese delle Forze ... soggetto prediletto, dal presidente franceseMacron ribadendo il suo appello al ...EDF crolla dopo che il governo ha ordinato di vendere più energia nucleare a basso costo ai rivali minori: emesso profit warning, ritiro guidance sugli utili 2022 ...Il titolo perde il 20% (lascia sul campo il 25% a 7,88 euro) dopo che l’azienda ha emesso il profit warning e ha ritirato la previsione sull’indebitamento per il 2022 in quanto non in grado di assicur ...