LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: Dominik Paris prova a domare la Lauberhorn! (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA Discesa LIBERA DI Wengen IL PROGRAMMA COMPLETO DI Wengen 2022 LA CRONACA DEL SUPERG MASCHILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della prima Discesa libera maschile di Wengen. Sulla mitica Lauberhorn gli uomini jet cercano la gloria in uno degli appuntamenti più rilevanti dell’intero panorama sciistico internazionale. Dominik Paris deve difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità dagli assalti di Matthias Mayer e Beat Feuz, idolo di casa nonché vincitore di due libere qui disputate. Potranno dire la loro anche il norvegese Aleksander Aamodt ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMALIBERA DIIL PROGRAMMA COMPLETO DILA CRONACA DEL SUPERG MASCHILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale della primalibera maschile di. Sulla mitica Lauberhorn gli uomini jet cercano la gloria in uno degli appuntamenti più rilevanti dell’intero panorama sciistico internazionale.deve difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità dagli assalti di Matthias Mayer e Beat Feuz, idolo di casa nonché vincitore di due libere qui disputate. Potranno dire la loro anche il norvegese Aleksander Aamodt ...

Advertising

infoitsport : LIVE – Sci alpino, SUPER-G MASCHILE Wengen 2022: AGGIORNAMENTI in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2022 in DIRETTA: decima vittoria per Marco Odermatt. 7° Paris, 8° Innerhofer - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Sci Nell'inedito #SuperG di #Wengen ennesimo successo per Marc #Odermatt, che precede #Kilde e… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE Super G Wengen, inizia il lungo fine settimana sulla Lauberhorn - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #Wengen 2022, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine -