LIVE Freesyle | skicross Nakiska 2022 in DIRETTA | Simone Deromedis cerca un exploit in Canada

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella settima tappa di Coppa del Mondo di2021/22 dain. Oggi si terrà la prima di due gare che si terranno nella località canadese che segue nel calendario l’appuntamento di Innichen/San Candido in Alto Adige. Nella giornata di ieri si sono tenute le qualificazioni sia per la prova femminile che quella maschile. A dare inizio alle ostilità saranno gli uomini, che scenderanno in pista a partire dalle 20:15. Tra i 32 atleti qualificati è stato il tedesco Florian Wilmsmann a far segnare il miglior tempo di percorrenza con 1’09”89, davanti al canadese Reece Howden, vincitore della Coppa del Mondo lo scorso anno. Saranno della partita due azzurri, Dominik Zuech, qualificatosi con il 17° tempo, e ...