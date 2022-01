Impact 13.01.2022 L’invasione della ROH (Di venerdì 14 gennaio 2022) Benvenuti lettrici e lettori di ZonaWrestling in questa nuova puntata di Impact. Hard to Kill è alle spalle ed è stato un evento da alzarsi in piedi sul divano. Tutti i campioni sono riusciti a mantenere la loro cintura e a sorpresa c’è stata un’invasione della ROH. Ci saranno anche oggi? Scopriamolo subito e addentriamoci nella puntata. Promo: W. Morrisey è furioso per come è andato l’incontro di sabato notte, avendo perso anche se non è stato lui a ricevere lo schienamento finale. Sale sul ring e chiede a Moose di farsi vivo e di sfidarlo stasera stesso con il titolo in palio, dato che ad Hard to Kill l’ex Big Cass era riuscito a schienare il campione per 10 secondi mentre l’arbitro era KO. Moose appare solo sul maxi-schermo e gli dice di tornare in fondo alla linea perché stasera affronterà qualcuno che non ha mai sfidato. W. Morrisey ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 gennaio 2022) Benvenuti lettrici e lettori di ZonaWrestling in questa nuova puntata di. Hard to Kill è alle spalle ed è stato un evento da alzarsi in piedi sul divano. Tutti i campioni sono riusciti a mantenere la loro cintura e a sorpresa c’è stata un’invasioneROH. Ci saranno anche oggi? Scopriamolo subito e addentriamoci nella puntata. Promo: W. Morrisey è furioso per come è andato l’incontro di sabato notte, avendo perso anche se non è stato lui a ricevere lo schienamento finale. Sale sul ring e chiede a Moose di farsi vivo e di sfidarlo stasera stesso con il titolo in palio, dato che ad Hard to Kill l’ex Big Cass era riuscito a schienare il campione per 10 secondi mentre l’arbitro era KO. Moose appare solo sul maxi-schermo e gli dice di tornare in fondo alla linea perché stasera affronterà qualcuno che non ha mai sfidato. W. Morrisey ...

IICTelAviv : “Glacier and Dryland. The impact of #ClimateChange”: webinar online in cui ricercatori italiani e israeliani raccon… - acubeavanzi : RT @FSocialVenture: E' online l'Impact Weekly Report: la rassegna settimanale su #startup, #finanzasostenibile, #socialinnovation e #impact… - startzai : RT @FSocialVenture: E' online l'Impact Weekly Report: la rassegna settimanale su #startup, #finanzasostenibile, #socialinnovation e #impact… - FSocialVenture : E' online l'Impact Weekly Report: la rassegna settimanale su #startup, #finanzasostenibile, #socialinnovation e… - MatematriX_ : ...che questo scenario (parlando in generale di vaccini) fosse decisamente smentito. Possibile che vengano sempre m… -