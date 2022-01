Il primo notebook con il buco nello schermo è CHUWI MiniBook X

Advertising

notebookitalia : Il primo vero notebook dual-screen o meglio il primo pieghevole di ASUS è il modello Zenbook 17 Fold OLED dotato di… - infoitscienza : Il primo notebook Oled pieghevole da 17,3 pollici al mondo - Digital_Day : Asus ha creato un portatile che è allo stesso tempo tablet da 17 pollici e laptop da 12,5 pollici, grazie allo sche… -

Ultime Notizie dalla rete : primo notebook

... USB 3.0, Nero, 4 TB 73.68 ? Compra ora Due hard disk esterni: ilè un Seagate 8TB ... realme GT Master Edition! HP - PC 15s - eq2004sl, AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica ...... e su questo fronte Reti è in prima linea con un'offerta che si fonda su tre pilastri: Il... I collegamenti da casa dei dipendenti, spesso equipaggiati connon del tutto adeguati a ...In occasione del CES 2022, Intel ha presentato ufficialmente i suoi nuovi processori per laptop, dagli ultraportatili ai gaming-notebook fino alle workstation. Ecco tutti i 28 processori Alder Lake-H, ...Il mini-notebook di Chuwi presenta un design che consente la rotazione a 260° del display, presentando hardware rinnovato e un display full-screen con foro per la webcam ...