Ha rischiato grossissimo | l’incredibile gesto di Soleil contro Alessandro – VIDEO

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Un episodio che ha delha visto protagonistaSorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Qualche ora fa ha cominciato a girare unsull’italo-americana. Nella clip, che potete trovare anche qui sotto, si può notare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne intenta a correre dietro adBasciano. I due gieffini appaiono divertirsi e stanno passando un momento goliardico a lanciarsi l’acqua dalle bottiglie l’uno sull’altra. L’episodio con protagonistaSorgeBasciano eSorge, si ritrovano in cucina assieme ad altri coinquilini del GF Vip 6. La fashion blogger è giunta con due bottiglie di acqua fra le sue mani, ne ha mosso una per tirareBasciano, per gioco, ma le è sfuggito via ...

Advertising

GerryRitz : Qui Kalulu ha rischiato grossissimo -

Ultime Notizie dalla rete : rischiato grossissimo

NonSolo.TV

...che giunge proprio alla fine di una stagione in cui il comitato aveva dato un...escluse eventuali cause dolose - che ha distrutto tutti i caseggiati dell'associazione e che hadi ......che giunge proprio alla fine di una stagione in cui il comitato aveva dato un...escluse eventuali cause dolose - che ha distrutto tutti i caseggiati dell'associazione e che hadi ...Per Pierre Kahn, psicologo e psicoterapeuta, è uno strumento utile, ma è sempre necessaria la presenza di un adulto in grado di ricevere il messaggio ...reggio emilia. Finisce 1-1 la sfida tra Sassuolo e Genoa. Decidono le reti messe a segno nel primo tempo da Destro e nella ripresa da Berardi. Punto prezioso per la classifica dei liguri, mentre il Sa ...