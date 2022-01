Giovanna Civitillo nella bufera e lei fuori di sé: “Mi avete …” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Giovanna Civitillo e Amadeus formano una coppia solidissima dello spettacolo e appaiono sempre innamorati e legatissimi. Lei sostiene lui e Amadeus di questo non ha mai fatto mistero ringraziandola pubblicamente e in ogni intervista. L’hanno scorso pare che uno sponsor di Sanremo l’abbia voluta a tutti i costi e Amadeus non abbia per nulla interferito nella decisione della moglie anche se questo gli è costato una valanga di critiche perchè da più parti si è creduto che fosse stato lui a volerle dare un ruolo a Sanremo. Ma Giovanna, molto sicura di sé, ha dimostrato di saperci fare e ha messo tutti a tacere. Quest’anno, poco prima della nuova edizione del Festival di Sanremo, sempre condotta dal marito Amadeus, è scoppiata un’altra polemica. Vediamo cosa è accaduto. Giovanna ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 14 gennaio 2022)e Amadeus formano una coppia solidissima dello spettacolo e appaiono sempre innamorati e legatissimi. Lei sostiene lui e Amadeus di questo non ha mai fatto mistero ringraziandola pubblicamente e in ogni intervista. L’hanno scorso pare che uno sponsor di Sanremo l’abbia voluta a tutti i costi e Amadeus non abbia per nulla interferitodecisione della moglie anche se questo gli è costato una valanga di critiche perchè da più parti si è creduto che fosse stato lui a volerle dare un ruolo a Sanremo. Ma, molto sicura di sé, ha dimostrato di saperci fare e ha messo tutti a tacere. Quest’anno, poco prima della nuova edizione del Festival di Sanremo, sempre condotta dal marito Amadeus, è scoppiata un’altra polemica. Vediamo cosa è accaduto....

