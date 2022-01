Gf Vip 6 | Soleil Sorge in lacrime per gli attacchi subiti da Katia Ricciarelli | “Non se lo merita!”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Le discutibili uscite diall’interno della Casa del Gf Vip stanno generando grandi polemiche, sia sul web che in Casa. In tantissimi si sono schierati contro la cantante, ma tra coloro che la sostengono ci sono invecee Valeria Marini. Le due gieffine si sono trovate nelle ultime ore a chiacchierare tra di loro, come riportano i colleghi di BlogTivvu.com. E la prima ha detto: A me ha fatto malissimo l’altra puntata quando tutti le stavano addosso ed ha dovuto chiedere scusa dopo le mancanze di rispetto. Nessuna persona si è fatta l’esame di coscienza per aver sbagliato. Lei ha chiesto scusa e gli altri no. Non se lo merita e bisogna stare lucidi e realizzare che le cose vengono dette da persone che magari non stanno nemmeno capendo cosa dicono ed esagerano e non dobbiamo farci ...