Doc – Nelle tue mani, esordio shock: Lorenzo Lazzarini morto per Covid (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo più di un anno dalla conclusione della prima stagione, Doc – Nelle tue mani è ritornato con i nuovi episodi prodotti da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. La prima serata della fiction con Luca Argentero ha ottenuto subito ottimi ascolti: 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share. Due gli episodi trasmessi in questa prima serata, con un balzo temporale, tra il primo e il secondo, di qualche mese, durante il quale il reparto di medicina interna del Policlinico Ambrosiano è stato colpito dalla pandemia dal Covid-19. Giulia Giordano incinta, Andrea si riavvicina ad Agnese Nel primo episodio, dal titolo Una vita nuova, subito le prime sorprese: la dottoressa Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli), in procinto di trasferirsi a Genova, scopre di essere incinta del dottor Lorenzo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo più di un anno dalla conclusione della prima stagione, Doc –tueè ritornato con i nuovi episodi prodotti da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. La prima serata della fiction con Luca Argentero ha ottenuto subito ottimi ascolti: 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share. Due gli episodi trasmessi in questa prima serata, con un balzo temporale, tra il primo e il secondo, di qualche mese, durante il quale il reparto di medicina interna del Policlinico Ambrosiano è stato colpito dalla pandemia dal-19. Giulia Giordano incinta, Andrea si riavvicina ad Agnese Nel primo episodio, dal titolo Una vita nuova, subito le prime sorprese: la dottoressa Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli), in procinto di trasferirsi a Genova, scopre di essere incinta del dottor...

Advertising

RaiUno : 'Questo reparto è la nostra famiglia, dobbiamo difenderla.' ?? Doc nelle tue mani - Seconda stagione STASERA… - Raiofficialnews : Torna il Dottor Andrea Fanti: @DOCNelleTueMani, la seconda stagione, da giovedì #13gennaio in prima visione su… - 361_magazine : #DocNelleTueMani2 fa il boom di ascolti - DrApocalypse : Doc nelle tue Mani 2, ascolti boom per la prima puntata della 2a stagione - ParliamoDiNews : Doc - Nelle tue mani, il personaggio di Gianmarco Saurino muore per Covid: l’attore spiega perché ha lasciato la se… -