Doc - Nelle tue mani 2: è già record di ascolti con la prima puntata (Di venerdì 14 gennaio 2022) Doc -Nelle tue mani 2 ha festeggiato il debutto su Rai1, ieri giovedì 13 gennaio 2022, con una prima puntata da record di ascolti. Doc - Nelle tue mani 2 non ha tradito le attese e con la prima puntata ha già fatto segnare il record di ascolti nella serata di giovedì 13 gennaio 2022: sono stati oltre 7 milioni gli spettatori che hanno preferito il ritorno di Luca Argentero nei panni del dottor Fanti a tutto il resto della programmazione proposta dalle reti in chiaro. Parlando strettamente di numeri: il primo appuntamento con la seconda stagione di Doc - Nelle tue mani ha conquistato 7.054.000 spettatori e, in termini di share, ha fatto addirittura ...

