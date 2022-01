Doc 2, prima puntata 13 gennaio 2022: quanto ha fatto? Ascolti tv, auditel, share, Milan-Genoa, Harry Potter (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ieri, 13 gennaio 2022, è andata in onda la prima puntata di Doc 2, ma quanto ha fatto? Ecco gli Ascolti tv (compresi di dati auditel e share) della fiction di Rai 1. Avrà avuto la meglio sulla partita di Canale 5, che ha visto sfidarsi Milan e Genoa? Leggi anche: Doc 2: quante puntate?... Leggi su donnapop (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ieri, 13, è andata in onda ladi Doc 2, maha? Ecco glitv (compresi di dati) della fiction di Rai 1. Avrà avuto la meglio sulla partita di Canale 5, che ha visto sfidarsi? Leggi anche: Doc 2: quante puntate?...

Advertising

Raiofficialnews : Torna il Dottor Andrea Fanti: @DOCNelleTueMani, la seconda stagione, da giovedì #13gennaio in prima visione su… - psychedevlic : Comunque ieri mia mamma mi ha convinta a vedere doc “eh dai tanto poi te la recuperi con calma la prima stagione” - massi_ba68 : Siccome volevo vedere la seconda serie di #Doc, per sicurezza sono andato a rivedermi l'ultima puntata della prima… - NoE_022 : Ma se Doc davvero fosse causa della morte di Lorenzo perché magari in prospettiva di tanta sofferenza l’ha fatta fi… - cler_bb : Le parole di Gianmarco... sinceramente avevo bisogno di sentire un suo commento. E sono d'accordo con tutto quello… -