Cusano Mutri | domenica 16 gennaio Open Day vaccinale

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiornata di prevenzione e lotta al Covid–19 nel comune di16, presso la Sala Convegni del comune matesino sita in via Mandrie, si terrà unday. Verranno somministrate prime dosi, seconde dosi e anche il booster di richiamo – la cosiddetta terza dose – per chi abbia completato il primo cicloda almeno quattro mesi. Potranno accedere alla vaccinazione anche i bambini in età pediatrica dai cinque ai dodici anni. Per questi ultimi sarà necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata presso l’ufficio anagrafe del comune. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

