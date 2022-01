Chris Hemsworth prende in giro il fratello Liam il giorno del suo compleanno | Devi metterti in forma

(Di venerdì 14 gennaio 2022)ha recentemente preso inilildel suo, pubblicando delle sue foto su Instagram ed esortandolo a 'mettersi in'.ha preso di nuovo inilminore, questa volta in occasione del suo: la star di Hunger Games ha compiuto 32 anni e su Instagramha condiviso una foto dia torso nudo scrivendo nella didascalia che spera che quest'anno ilsi metta finalmente in. L'attore di Thor ha persino offerto a suouno "sconto ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth: la reazione della star di Iron Man al primo incontro con il collega… - _ComicsUniverse : #RobertDowneyJr. è rimasto a dir poco impressionato dall’altezza e dal fisico di #ChrisHemsworth… ed ha minacciato… - cinefilosit : Chris Hemsworth: il suo primo incontro con gli altri Vendicatori li ha resi tutti gelosi #ILoveCInefilos - djarinIoki : non chris hemsworth che posta la foto di liam al suo compleanno con le gelatine tutti gusti +1 - badtasteit : #Avengers: l'esilarante reazione di Robert Downey Jr. all'arrivo di Chris Hemsworth -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Hemsworth

Il primo incontro tra Robert Downey Jr. eha dato vita a un'interazione molto divertente, come rivelato da Jeremy Renner durante un'apparizione al podcast Armchair Expert . La star di Hawkeye ha infatti ricordato come l'...ha preso di nuovo in giro il fratello minore Liam, questa volta in occasione del suo compleanno : la star di Hunger Games ha compiuto 32 anni e su Instagramha ...Jeremy Renner ha ricordato la spassosa reazione di Robert Downey Jr. e degli altri Avengers davanti al fisico di Chris Hemsworth ...Jeremy Renner ha svelato un divertente aneddoto riguardante il primo incontro sul set di Avengers tra Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth. Il primo incontro tra Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth ha ...