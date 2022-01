C’è Posta per te, nella seconda puntata che super ospite: arriva proprio lui (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mediaset annuncia il super ospite della seconda puntata di C’è Posta per te. Can Yaman torna in Italia tra le braccia di Maria De Filippi. Il 2022 è cominciato con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mediaset annuncia ildelladi C’èper te. Can Yaman torna in Italia tra le braccia di Maria De Filippi. Il 2022 è cominciato con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - TheN0b0dy : @Millazena @cosipegioco >> tutto bene fino all'inserimento del numero di carta di identità. Mi ritrovo in mano la n… - APmagazineit : C'è Posta Per Te è tornato in onda sabato 8 gennaio. Tra le storie più seguite, quella di Alessia e del suo ex mari… - mbmarino : @Emanuel26848690 C'entra c'entra... Lo vedi come sei? 'segno e poi vediamo come va'... In 5' clicchi sul link, da… - Cala1205 : RT @adelaidejb00: Can Yaman × C'è posta per te Parte 2 (aspettando la puntata di sabato): #CanYaman -