Barbara D’Urso ed i buoni propositi del 2022: svelato il suo desiderio principale – VIDEO (Di venerdì 14 gennaio 2022) Barbara D’Urso svela i suoi progetti per il 2022, la conduttrice tv si prepara a tornare in onda e si racconta a modo suo con i followers sul web. Non… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 14 gennaio 2022)svela i suoi progetti per il, la conduttrice tv si prepara a tornare in onda e si racconta a modo suo con i followers sul web. Non… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GiuseppeporroIt : 'Ho dovuto purtroppo declinare l’invito', Cristiano Malgioglio ha rifiutato il nuovo programma di Barbara D'Urso… - infoitcultura : Barbara D’Urso ha scelto i nomi per La pupa e il secchione: le indiscrezioni - infoitcultura : Barbara d'Urso: svelato il cast della Pupa e il Secchione? - infoitcultura : La Pupa e il Secchione, tre ex Vippone nel cast di Barbara D’Urso? Ecco quali! - infoitcultura : 'Li porta via dal GF VIP!': triplo colpaccio Barbara D'Urso, 'furto' ad Alfonso Signorini -