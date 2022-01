Avete mai visto il nipote di Little Tony? Porta il suo stesso ciuffo: ecco chi è | lo conoscete tutti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Scopriamo insieme chi è Mirko Cassinelli, il nipote di Little Tony. Dal nonno ha preso molte cose che gli ha trasmesso. Non è famosissimo e non ha ancora la spensieratezza dei più grandi davanti alle telecamere, ma sa bene il fatto suo. Mirko Cassinelli, nipote di Little Tony, sta facendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e si mostra molto simile, in alcune cose, al nonno. Alcuni glielo hanno fatto notare e lui cerca di seguire le orme del cantante sempre giovane. Quando parla di ciò che ha vissuto lo fa con grande nostalgia, come il resto della famiglia. Mirko Cassinelli visto in un primo piano (WebSource)Il nome del ragazzo ventenne è in voga su Youtube ed è anche riuscito a fare la sua comparsa anche in televisione, più precisamente su ... Leggi su topicnews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Scopriamo insieme chi è Mirko Cassinelli, ildi. Dal nonno ha preso molte cose che gli ha trasmesso. Non è famosissimo e non ha ancora la spensieratezza dei più grandi davanti alle telecamere, ma sa bene il fatto suo. Mirko Cassinelli,di, sta facendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e si mostra molto simile, in alcune cose, al nonno. Alcuni glielo hanno fatto notare e lui cerca di seguire le orme del cantante sempre giovane. Quando parla di ciò che ha vissuto lo fa con grande nostalgia, come il resto della famiglia. Mirko Cassinelliin un primo piano (WebSource)Il nome del ragazzo ventenne è in voga su Youtube ed è anche riuscito a fare la sua comparsa anche in televisione, più precisamente su ...

Advertising

kaarolragona : non mi avete mai tradita perché non mi sono mai fidata. - lifvgoeson_ : avete mai lasciato qualcuno per il vostro bene? mi serve saperlo - DomenicoSortino : RT @jimmomo: È incredibile come per l'informazione ufficiale, quella pro-vax, i no-vax riempiono gli ospedali ma non si prendono mai il Cov… - bradipoinside : RT @caputmundiHeidi: Avete mai notato i minuscoli volti finemente scolpiti nelle basi delle antiche colonne di Santa Maria in #Trastevere ?… - MarcOnizua : Ma quelli che dicono: È datata, non ha un Infotainment aggiornato... Ah belli Le auto più belle da guidare sono sen… -