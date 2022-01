Allegri sottolinea: “Abbiamo sempre tenuto comportamenti rispettosi verso gli arbitri” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Allegri sottolinea che loro della Juventus hanno sempre tenuto comportamenti rispettosi nei confronti degli arbitri L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 14 gennaio 2022)che loro della Juventus hannonei confronti degliL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Allegri sottolinea Juve, Allegri: 'Dybala è importante, avanti con questa rosa' E' mancata qualche cosa in alcuni momenti ma la squadra, confermo, ha fatto bene e si è impegnata molto", sottolinea Allegri. Allegri sul futuro di Dybala "Stiamo lavorando bene, con il massimo ...

Azmoun e Aubameyang: la situazione attaccante per la Juventus Uno dei nomi maggiormente circolati in questi giorni per rinforzare la rosa di Allegri è quello di ... La testata torinese dunque, sottolinea come siano risalite le quotazioni di Pierre - Emerick ...

Juventus, Allegri allo scoperto: doppio annuncio Arthur-Dybala Giornata di conferenza stampa per la Juventus di Massimiliano Allegri che prepara la gara contro l’Udinese. Il tecnico bianconero ha avuto modo di fare anche un paio di passaggi sul mercato Occhi ora ...

