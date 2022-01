Usa | il sottopasso e' troppo basso | il camion viene scoperchiato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Usa sottopasso

Corriere TV

Apparentemente sembra poterci passare senza problemi. In realta' ildel ponte sulla Independence Avenue a Kansas City, nel Missouri, e' troppo basso. Il tettuccio del cassone tocca il soffitto e il camion rimane scoperchiato. Il video ripreso da una ......nella stessa fascia oraria il divieto di transito riguarderà entrambe le canne delall'... Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pescarala nostra Partner App gratuita ! ...Apparentemente sembra poterci passare senza problemi. In realta' il sottopasso del ponte sulla Independence Avenue a Kansas City, nel Missouri, ...Un cinese di 55 anni ieri è stato controllato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Prato all'interno di una sala internet di via Botticelli. Alla richiesta di esibizione del green pass ...