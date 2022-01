‘Sicuri sulla Neve’: Soccorso Alpino e Speleologico invita appassionati a Laceno (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania promuove la giornata Sicuri sulla Neve. “L’iniziativa – fa sapere il CNSAS – si inquadra all’interno del nostro progetto ‘Sicuri in Montagna’. Evento che si prefigge l’obiettivo di rendere la montagna un luogo più sicuro, riducendo gli incidenti umanamente evitabili. La giornata ‘Sicuri sulla Neve’ si terrà in località Laceno, domenica 16 gennaio a partire dalle ore 9. Sarà un momento di confronto e conoscenza, durante il quale saranno date informazioni sulle attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e allo stesso tempo indicazioni per poter meglio conoscere ed affrontare l’ambiente innevato. La partecipazione ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildella Campania promuove la giornata SicuriNeve. “L’iniziativa – fa sapere il CNSAS – si inquadra all’interno del nostro progettoin Montagna’. Evento che si prefigge l’obiettivo di rendere la montagna un luogo più sicuro, riducendo gli incidenti umanamente evitabili. La giornatasi terrà in località, domenica 16 gennaio a partire dalle ore 9. Sarà un momento di confronto e conoscenza, durante il quale saranno date informazioni sulle attività del Corpo Nazionale(CNSAS) e allo stesso tempo indicazioni per poter meglio conoscere ed affrontare l’ambiente innevato. La partecipazione ...

