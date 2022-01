Peste suina, Prandini (Coldiretti): “Irresponsabile non ascoltare nostri allarmi sui cinghiali” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Siamo costretti ad affrontare una grave emergenza sanitaria perché per irresponsabilità è mancata l’azione di prevenzione come abbiamo ripetutamente denunciato in piazza e nelle sedi istituzionali di fronte alla moltiplicazione dei cinghiali che invadono città e campagne da nord a sud dell’Italia dove si contano ormai piu’ di 2,3 milioni di esemplari”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il presidente della Coldiretti Ettore Prandini dopo i casi accertati di Peste suina africana, tra Piemonte e Liguria, sulla scorta di quanto è successo in Germania e nell’Est Europa. “Abbiamo più volte evidenziato – sostiene Prandini – il rischio della diffusione della Peste suina Africana (Psa) attraverso i cinghiali e la necessità della loro riduzione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Siamo costretti ad affrontare una grave emergenza sanitaria perché per irresponsabilità è mancata l’azione di prevenzione come abbiamo ripetutamente denunciato in piazza e nelle sedi istituzionali di fronte alla moltiplicazione deiche invadono città e campagne da nord a sud dell’Italia dove si contano ormai piu’ di 2,3 milioni di esemplari”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il presidente dellaEttoredopo i casi accertati diafricana, tra Piemonte e Liguria, sulla scorta di quanto è successo in Germania e nell’Est Europa. “Abbiamo più volte evidenziato – sostiene– il rischio della diffusione dellaAfricana (Psa) attraverso ie la necessità della loro riduzione ...

