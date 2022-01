Pensioni: 63 anni e due vie con 30, 36 o 38 anni di contributi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Come andare in pensione nel 2022? Una domanda comune a molti lavoratori alle prese con l'ennesimo anno di cambiamento. Nuove misure, conferme ed estensioni di quelle vecchie e modifiche normative più o meno profonde. La certezza è che resta in pienezza la legge Fornero, che è quella che si applica al sistema previdenziale tranne che per alcune deroghe tra vecchi e nuovi strumenti previdenziali. Dal momento che ha salutato quota 100 con le sue potenziali uscite a partire dai 62 anni di età, l'età principale per lasciare il lavoro nel 2022 è quella dei 63 anni. E sono due le misure che lo permettono nel 2022. Uscita lavoro e pensione a 63 anni, ma con carriere diverse A 63 anni è l'età giusta per la nuova Ape sociale, misura confermata con la legge di ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 13 gennaio 2022) Come andare in pensione nel 2022? Una domanda comune a molti lavoratori alle prese con l'ennesimo anno di cambiamento. Nuove misure, conferme ed estensioni di quelle vecchie e modifiche normative più o meno profonde. La certezza è che resta in pienezza la legge Fornero, che è quella che si applica al sistema previdenziale tranne che per alcune deroghe tra vecchi e nuovi strumenti previdenziali. Dal momento che ha salutato quota 100 con le sue potenziali uscite a partire dai 62di età, l'età principale per lasciare il lavoro nel 2022 è quella dei 63. E sono due le misure che lo permettono nel 2022. Uscita lavoro e pensione a 63, ma con carriere diverse A 63è l'età giusta per la nuova Ape sociale, misura confermata con la legge di ...

