Patate al pomodoro | la ricetta che non pensavi esistesse!

Le Patate sono un alimento basilare della nostra amata cucina italiana! Ma a volte non sappiamo come cucinarle in modo diverso. Oggi vi proponiamo così la ricetta delle Patate al pomodoro, semplici nel loro essere, ma così gustose che vi verrà voglia di mangiare tutta la pentola. Sicuramente una volta portate in tavola, saranno ampiamente apprezzate da tutti. Di seguito troverete tutti gli ingredienti che dovete procurarvi e le istruzioni necessarie per realizzare questa ricetta. Ingredienti 4 Patate medie 200 ml passata di pomodoro 2 cipolle Sale q.b. Pepe q.b. Olio q.b. Procedimento Iniziate prendendo le Patate e mettendole a lessare in una pentola a pressione dove avete messo un po' d'acqua. Non salate. Fate quindi sbollentare per una ...

