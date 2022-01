Oms risponde a Bolsonaro: "Nessun virus che uccida le persone e' gradito" (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Non e' il momento di dichiarare che questo e' un virus gradito. Nessun virus che uccida le persone e' gradito. Omicron potra' essere un'infezione lieve a livello individuale, ma le persone in terapia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Non e' il momento di dichiarare che questo e' unchelee'. Omicron potra' essere un'infezione lieve a livello individuale, ma lein terapia ...

Advertising

Teresat73540673 : - chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: #PuntoCovid “L'Oms sta valutando se sarà necessario fare ulteriori dosi #booster, ma non abbiamo ancora dati a sostegno di q… - chiccafabris : RT @iopunto67: @gattotattoo @dottorbarbieri L Oms..come in molti già sta quasi dichiarando che ci vogliono nuovi vaccini...quelli di adesso… - Radio1Rai : #PuntoCovid “L'Oms sta valutando se sarà necessario fare ulteriori dosi #booster, ma non abbiamo ancora dati a sost… - friggitricee : -