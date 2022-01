Nizza-Nantes | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Uno degli attuali contendenti al titolo in Ligue 1, il, ha latà di rimanere imbattuto nel 2022 quando ospiterà ilnella sua prima partita casalinga dell’anno contro l’Allianz Riviera. Nonostante fosse un uomo a corto per la maggior parte della partita precedente contro il Brest, Les Aiglons ha mantenuto il secondo posto con una vittoria per 3-0, mentre Les Canaris ha tenuto a bada il Monaco, con uno 0-0. Il calcio di inizio diè previsto per domani venerdi 13 gennaio alle 21. Prepartita: a che punto sono le due squadre?Potrebbe non essere stato il modo in cui Christophe Galtier l’aveva elaborata, ma una vittoria è una vittoria e, nonostante siano stati dominati per lunghi periodi del loro ...