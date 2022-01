L’ultimo video del TikToker Rory Teasley prima di essere ucciso dal suo fidanzato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rory Teasley aveva 28 anni e abitava in Michigan, a Pontiac, insieme al suo fidanzato Docquen Jovo Watkins, con cui stava da 10 anni. É stato proprio il suo storico compagno a ucciderlo, strangolandolo mentre litigavano. Le dinamiche dell’omicidio non sono ancora ben chiare, ma le autorità del Michigan hanno affermato alla stampa che Watkins, 31 anni, ha strangolato il TikToker durante una discussione relativa al videogioco Overwatch. La rivista People conferma, attraverso documenti online, che Docquen Jovo Watkins è stato accusato di omicidio di secondo grado. Rory Teasley aveva girato uno dei suoi divertenti e simpatici video, prima di essere ucciso. Teasley era amato dai suoi ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 13 gennaio 2022)aveva 28 anni e abitava in Michigan, a Pontiac, insieme al suoDocquen Jovo Watkins, con cui stava da 10 anni. É stato proprio il suo storico compagno a ucciderlo, strangolandolo mentre litigavano. Le dinamiche dell’omicidio non sono ancora ben chiare, ma le autorità del Michigan hanno affermato alla stampa che Watkins, 31 anni, ha strangolato ildurante una discussione relativa algioco Overwatch. La rivista People conferma, attraverso documenti online, che Docquen Jovo Watkins è stato accusato di omicidio di secondo grado.aveva girato uno dei suoi divertenti e simpaticidiera amato dai suoi ...

