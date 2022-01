Lucrezia Selassié, l’aereo da parte dei fan: la reazione di Katia Ricciarelli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Lucrezia Hailé Selassié ha ricevuto un “messaggio aereo” da parte dei fan, che le hanno dimostrato il loro sostegno dopo quanto accaduto tra lei e Katia Ricciarelli. “Tutta l’Italia è con te. No al razzismo”, era scritto nel messaggio, che ovviamente non ha mancato di suscitare la reazione della cantante lirica. “Mamma mia quante ca***e, ragazzi. Vabbé, meno male”, ha tuonato Katia Ricciarelli che, evidentemente, non ha gradito la questione. Katia Ricciarelli: il mancato provvedimento Nelle ultime ore ha generato grande clamore sui social e al GF Vip la decisione (da parte del programma) di non prendere provvedimenti contro l’ex moglie di Pippo Baudo (che si è ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 6Hailéha ricevuto un “messaggio aereo” dadei fan, che le hanno dimostrato il loro sostegno dopo quanto accaduto tra lei e. “Tutta l’Italia è con te. No al razzismo”, era scritto nel messaggio, che ovviamente non ha mancato di suscitare ladella cantante lirica. “Mamma mia quante ca***e, ragazzi. Vabbé, meno male”, ha tuonatoche, evidentemente, non ha gradito la questione.: il mancato provvedimento Nelle ultime ore ha generato grande clamore sui social e al GF Vip la decisione (dadel programma) di non prendere provvedimenti contro l’ex moglie di Pippo Baudo (che si è ...

