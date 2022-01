Liverpool-Arsenal stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Carabao Cup 2021/2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Liverpool dovrà vedersela con l’Arsenal, nella circostanza delle semifinali della Carabao Cup 2021/2022. Primo capitolo del penultimo atto della Coppa Nazionale per le due compagini, dopo aver constatato l’accesso in finale del Chelsea a discapito del Tottenham. Gli uomini di Klopp tenteranno di far valere la loro superiorità tecnica ai danni dei ragazzi di Arteta, considerando anche l’esperienza che li contraddistingue. Dopo l’ottima striscia positiva in Premier League, i Gunners, però, non si daranno certamente per vinti e proveranno in ogni modo a opporsi agli avversari. Tra i grandi assenti della squadra di casa, ad Anfield, spiccano i nomi di Mohamed Salah e Sadio Mané, impegnati in Coppa d’Africa. Liverpool-Arsenal si svolgerà oggi, giovedì 13 gennaio, con ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildovrà vedersela con l’, nella circostanza delle semifinali dellaCup. Primo capitolo del penultimo atto della Coppa Nazionale per le due compagini, dopo aver constatato l’accesso in finale del Chelsea a discapito del Tottenham. Gli uomini di Klopp tenteranno di far valere la loro superiorità tecnica ai danni dei ragazzi di Arteta, considerando anche l’esperienza che li contraddistingue. Dopo l’ottima striscia positiva in Premier League, i Gunners, però, non si daranno certamente per vinti e proveranno in ogni modo a opporsi agli avversari. Tra i grandi assenti della squadra di casa, ad Anfield, spiccano i nomi di Mohamed Salah e Sadio Mané, impegnati in Coppa d’Africa.si svolgerà oggi, giovedì 13 gennaio, con ...

