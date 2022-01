La lezione di Adriano Panatta a Djokovic | “Non si prenda troppo sul serio | non è Gino Strada”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Non sono d’accordo sulla sua esenzione,è il più forte giocatore del mondo e muove molto denaro, ma questo non toglie che lui debba rispettare i regolamenti: come il numero 2, il 3, il 4 e tutti quelli del tabellone“. Così l’ex campione, icona del tennis italianoha commentato ai microfoni di Radio Anch’io il caso del numero uno al mondo, che resta ancora in attesa della decisione del governo australiano sulla sua eventuale espulsione ma che intanto è stato inserito nel tabellone degli Australian Open 2022. “Non sono un colpevolista – ha aggiunto– se lui dimostra che la documentazione che ha portato è corretta, dimostra la sua buona fede, che giochi. Però non si può mentire: vedo che ora dà la colpa al suo staff, ma sapete quante persone ha nello staff? È difficile sbagliare una ...