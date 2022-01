Il vero colpo di teatro del Cav. sul Quirinale? Provarci davvero (Di giovedì 13 gennaio 2022) Al direttore - Approfitto della sua cortese ospitalità, caro Cerasa, per rivolgere un appello ai grandi elettori riformisti. Se ci saranno votazioni con candidati di bandiera, scrivete sulla scheda il nome di Elsa Fornero. Sarà un modesto segno di riconoscimento del servizio reso al paese e di risarcimento per i torti subiti.Giuliano Cazzola Al direttore - Il paradosso è il lusso delle persone di spirito, diceva Leo Longanesi. Candidandosi al Colle, Berlusconi conferma di essere una persona di spirito. Poscritto: intendo qui per paradosso tutte quelle ipotesi per il Quirinale che imbarazzano il pensiero, sorprendenti perché poco probabili ma molto credibili, o molto probabili ma poco credibili.Michele Magno Berlusconi è una persona di spirito, ma dubito che la sua candidatura viva solo nel suo spirito. Il Cav. lo vuole fare davvero e vuole scendere ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Al direttore - Approfitto della sua cortese ospitalità, caro Cerasa, per rivolgere un appello ai grandi elettori riformisti. Se ci saranno votazioni con candidati di bandiera, scrivete sulla scheda il nome di Elsa Fornero. Sarà un modesto segno di riconoscimento del servizio reso al paese e di risarcimento per i torti subiti.Giuliano Cazzola Al direttore - Il paradosso è il lusso delle persone di spirito, diceva Leo Longanesi. Candidandosi al Colle, Berlusconi conferma di essere una persona di spirito. Poscritto: intendo qui per paradosso tutte quelle ipotesi per ilche imbarazzano il pensiero, sorprendenti perché poco probabili ma molto credibili, o molto probabili ma poco credibili.Michele Magno Berlusconi è una persona di spirito, ma dubito che la sua candidatura viva solo nel suo spirito. Il Cav. lo vuole fare dave vuole scendere ...

