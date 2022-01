Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis rivela: “Andavo a letto con un vip mentre la moglie ci guardava”. Fabrizio Corona: “Era un segreto” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due”. A raccontarlo, senza fare esplicitamente alcun nome, è stato Giacomo Urtis nella Casa del Grande Fratello Vip. Il chirurgo dei Vip avrebbe poi aggiunto che l’uomo in questione sarebbe stato in carcere e così l’identikit è sembrato corrispondere a Fabrizio Corona. È stato proprio il re dei paparazzi, attraverso una Instagram story pubblicata oggi 13 gennaio, a togliere ogni dubbio. Nello scatto è ritratto insieme a Urtis, i due si abbracciano teneramente e la didascalia è la seguente: “Amore mio Grande unico e solo, era un nostro segreto, dai!“. Neanche questa volta Corona si è lasciato sfuggire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Io acon lui e la, poi io guardavo loro due”. A raccontarlo, senza fare esplicitamente alcun nome, è statonella Casa delVip. Il chirurgo dei Vip avrebbe poi aggiunto che l’uomo in questione sarebbe stato in carcere e così l’identikit è sembrato corrispondere a. È stato proprio il re dei paparazzi, attraverso una Instagram story pubblicata oggi 13 gennaio, a togliere ogni dubbio. Nello scatto è ritratto insieme a, i due si abbracciano teneramente e la didascalia è la seguente: “Amore miounico e solo, era un nostro, dai!“. Neanche questa voltasi è lasciato sfuggire ...

