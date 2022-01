Filippo Scotti: "I miei genitori mi tagliarono i capelli e decisi di cambiare nome" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Filippo Scotti, il protagonista di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, ha parlato di quando i suoi genitori gli tagliarono i capelli, evento che lo spinse a cambiare nome. Durante un'intervista di W Magazine, Filippo Scotti, l'attore 22enne che è stato scelto da Paolo Sorrentino per recitare in È stata la mano di Dio, ha parlato per la prima volta di quando i suoi genitori decisero di tagliargli i capelli e di come quell'evento lo cambiò radicalmente per qualche tempo, spingendolo perfino ad usare un nuovo nome. Alla domanda del giornalista: "Sei conosciuto per i tuoi capelli in Italia?", Scotti ha risposto dicendo: "Non credo di essere famoso ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022), il protagonista di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, ha parlato di quando i suoigli, evento che lo spinse a. Durante un'intervista di W Magazine,, l'attore 22enne che è stato scelto da Paolo Sorrentino per recitare in È stata la mano di Dio, ha parlato per la prima volta di quando i suoidecisero di tagliargli ie di come quell'evento lo cambiò radicalmente per qualche tempo, spingendolo perfino ad usare un nuovo. Alla domanda del giornalista: "Sei conosciuto per i tuoiin Italia?",ha risposto dicendo: "Non credo di essere famoso ...

