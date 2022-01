Diffidati Milan-Genoa, giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti Coppa Italia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono Diffidati prima di Milan-Genoa? Ecco chi sono gli eventuali giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti di finale di Coppa Italia. Come sa chi segue la competizione abitualmente, quella degli ottavi di finale è la fase in cui vengono annullate le sanzioni accumulate. Il motivo è semplice: le teste di serie entrano in scena in questa fase e in questo modo si evita loro di avere vantaggi nei confronti di chi invece gioca nella competizione da agosto. Per questo motivo, nessun diffidato tra le fila dei rossoneri e dei rossoblu. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sonoprima di? Ecco chi sono gli eventualiindeidi finale di. Come sa chi segue la competizione abitualmente, quella degli ottavi di finale è la fase in cui vengono annullate le sanzioni accumulate. Il motivo è semplice: le teste di serie entrano in scena in questa fase e in questo modo si evita loro di avere vantaggi nei confronti di chi invece gioca nella competizione da agosto. Per questo motivo, nessun diffidato tra le fila dei rossoneri e dei rossoblu. SportFace.

Advertising

infoitsport : DIFFIDATI Milan-Genoa, giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti Coppa Italia - Cap6Baresi : @AloBrasil1974 Si ma nn gioca nel Milan????a noi i diffidati durano poco al max due tre partite - sportface2016 : #VeneziaMilan, i diffidati rossoneri - MajinMarotta : Vi segnalo Theo Hernandez e Tonali diffidati. La prossima del Milan è in casa con lo Spezia, poi avranno Juve e Int… - sportli26181512 : Milan, pericolo giallo: Theo e Tonali sono in diffida: 'Pericolo giallo', scrive giustamente il quotidiano Tuttospo… -