David Sassoli, oggi camera ardente: venerdì funerali di Stato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si aprirà al pubblico oggi, alle 10.30 a Roma, la camera ardente di David Sassoli nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. venerdì 14 gennaio i funerali di Stato. Le esequie del presidente del Parlamento europeo si terranno alle 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica. Il presidente Sassoli è morto all’1.15 dell’11 gennaio scorso nel Centro di riferimento oncologico di Aviano dove era ricoverato dal 26 dicembre scorso, spiegava il portavoce, “per il sopraggiungere di una grave complicanza, dovuta a una disfunzione del sistema immunitario”. Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 30 maggio ed era nato a Firenze. Giornalista professionista dal 1986, è Stato vicedirettore del Tg1 dal 2006 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si aprirà al pubblico, alle 10.30 a Roma, ladinella Sala della Protomoteca in Campidoglio.14 gennaio idi. Le esequie del presidente del Parlamento europeo si terranno alle 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica. Il presidenteè morto all’1.15 dell’11 gennaio scorso nel Centro di riferimento oncologico di Aviano dove era ricoverato dal 26 dicembre scorso, spiegava il portavoce, “per il sopraggiungere di una grave complicanza, dovuta a una disfunzione del sistema immunitario”. Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 30 maggio ed era nato a Firenze. Giornalista professionista dal 1986, èvicedirettore del Tg1 dal 2006 ...

