Concorso infanzia e primaria, prove orali: il candidato estrae la traccia 24 ore prima (Di giovedì 13 gennaio 2022) Come predisposto dall’art. 5, c. 2 del D.D. 2215/2021 – Concorso ordinario per il reclutamento di personale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria sui posti comuni e di sostegno – ciascun candidato estrae ventiquattro ore prima dell’orale la traccia su cui svolgerà la prova. Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando in queste settimane i calendari delle prove orali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 gennaio 2022) Come predisposto dall’art. 5, c. 2 del D.D. 2215/2021 –ordinario per il reclutamento di personale docente nelle scuole dell’sui posti comuni e di sostegno – ciascunventiquattro oredell’orale lasu cui svolgerà la prova. Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando in queste settimane i calendari delle. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria, prove orali: il candidato estrae la traccia 24 ore prima - orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria, a gennaio iniziano le prove orali. I primi calendari e la lettera estratta [IN AGGIOR… - saumauro68 : @marinellibar carriera in divisa (dove per inciso con lo stesso concorso 4 miei amici di infanzia sono entrati in G… - TecnicaScuola : Concorso ordinario infanzia e primaria, l’Usr Sicilia consente di vedere il proprio test computer based --… - IIS_Selmi : Concorso ordinario Infanzia e Primaria: Esito prove scritte -