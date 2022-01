Calciomercato Juventus e Inter | scambio a sorpresa per l’attaccante

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @juventusfc | L'@Arsenal insiste per #Arthur e i bianconeri guardano a #LoftusCheek del @ChelseaFC - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, torna di moda l'idea #Depay: presto nuovo sondaggio con il @FCBarcelona - Gazzetta_it : La Juve vuole Azmoun, il bomber iraniano che sussurra ai cavalli #calciomercato - serieAnews_com : ?? #Juventus e #Inter, ci risiamo ?? nuovo confronto, questa volta sul mercato: #Scamacca obiettivo comune - CattaDario : RT @SkySport: ULTIM'ORA L'INTER VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA Il post partita a Calciomercato l'Originale #SkySport #SupercoppaItaliana #Int… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

CMIT TVA CMIT TV, sul nostro canale Twitch, è intervenuto Salvatore Cozzolino, azionista della. Dalla sconfitta con l'Inter al: ecco le sue dichiarazioni nell'intervento in ...Allegri si conferma l'allenatore senza gioco che ha lasciato la7 anni fa. A differenza di allora però le squadre si sono rafforzate, per questa ragione oggi il gioco di Allegri non risulta ...Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 della nazionale svizzera, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, avrebbe, come riportato dal portale spagnolo ...Il Financial Times ha pubblicato un lungo ed esaustivo ritratto di Rocco Commisso (originale in inglese) nel quale viene evidenziato anche il lato competitivo del numero uno del club della Fiorentina, ...