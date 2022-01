Barcellona 2 - 3 Real Madrid | gol e highlights

Advertising

mirkocalemme : Il #Napoli ha un capitano napoletano, cresciuto nel settore giovanile, autore di 114 gol (a Real, Borussia, PSG, Ju… - eduluongo : @HirvingLozano70 chi te muort allora quant'è che te ne vai? Che nemmeno mugliert a cas te Vò. At che real Madrid o… - havana_rl : @IlBacchettone Sarà distratto dalle voci del real o Barcellona…. - sportli26181512 : Xavi: 'Barcellona allo stesso livello del Real Madrid, ma solo stavolta' VIDEO: L'allenatore del Barcellona, Xavi h… - infoitsport : Barcellona ko con il Real Madrid, il discorso negli spogliatoi è entusiastico: piovono applausi -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Real

IlMadrid è uscito vittorioso dalla semifinale di Supercoppa spagnola contro il. I ragazzi di Carlo Ancelotti si sono imposti per 3 - 2 grazie ai gol di Vinicius, Benzema e Valverde.La vincente affronterà nell'ultimo atto una traMadrid, Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] ATL. MADRID: Carrasco Y., Correa A., Gimenez J., Hermoso M., Joao Felix, ...Il Brasile ha pubblicato attraverso i propri canali la lista dei convocati per le partite contro l'Ecuador (il 27 gennaio) e il Paraguay (il 1 febbraio), valevoli per le qualifica ...L'allenatore del Barcellona, Xavi ha dichiarato in conferenza stampa dopo la sconfitta ai tempi supplementari nella semifinale di Supercoppa spagnola: "Allo ...